Politika

Siyasi partiler bir araya geldi: Gündemde seçim tarihi var

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani öncülüğünde ve BM Irak Özel Temsilcisi’nin katılımıyla bir araya gelen siyasi partilerin parlamento seçimlerinin tarihi konusunda karar vermesi bekleniyor.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Siyasi partiler toplantı seçim tarihi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi partilerin Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’ın katımıyla gerçekleşen toplantısı başladı.

Siyasi partilerin parlamento seçimlerinin tarihi konusunda karar vermesi bekleniyor.

Daha önve gerçekleşen oplantıya da katılaan BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, partilere seçimin mart ayının başında yapılmasını önermişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani seçimlerin 1/10/2022 tarihinde yapılmasına yönelik kararnameyi 24 Ocak 2022'de onaylamıştı. Ancak seçim yasası ve Seçim Komisyonu'ndaki değişiklikler konusunda anlaşamayan siyasi partiler, konuyu görüşmek üzere birkaç kez bir araya gelmişti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yaptığı açıklamalarla, seçimlere hazır olduğunu vurgulamıştı.

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