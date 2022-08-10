Politika

İran Basra Körfezi’nde bir gemiye el koydu

İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı iddiasıyla bir gemiye el koyarken, gemideki 12 kişiyi de gözaltına aldı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
İran İran Basra Körfezi gemi el koyma

HABER MERKEZİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası açıklarında kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Sınır muhafızlarının düzenlediği operasyon sonucu gemide, 277 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini savunan Kahramani, gemideki 12 kişinin de gözaltına alındığının bilgisini verdi.

Kahramani, geminin aidiyeti ve mürettebatın uyruğuna ilişkin bilgi vermedi.

İran'da kaçakçılar devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

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