Çin: ABD aldığımız kararlara şaşırmamalı

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Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin’in ABD ile ilişkilerine yönelik aldığı kararların detaylarını paylaştı ve bu kararlara ABD’nin şaşırmaması gerektiğini belirtti.

Ma Zhaoxu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin, "beceriksiz siyasi bir maskaralık, kötü niyetli bir provokasyon" olduğunu savundu.

Zhaoxu,, “Çin'in ciddi uyarısını görmezden gelen, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal eden Pelosi, Tayvan'ı ziyaret etmekte ısrar etti. ABD, Çin’in ilişkilere yönelik aldığı kararlara şaşırmamalı” ifadelerini kullandı.

Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin tek-Çin politikasını ihlal ettiğini savunan Çin, ABD-Çin arasındaki Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri (DPCT), Askeri Deniz Danışma Anlaşması (MMCA) gibi toplantıları iptal etmişti.

Öte yandan Çin, yasa dışı göçmenler, cezai konularda adli yardımlar, sınır ötesi suçlar, narkotik ve iklim değişikliği konularıyla ilgili işbirliklerini da askıya aldı.