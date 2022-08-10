Sağlık

Doğu Kürdistan ve İran’da 62 kişide kolera tespit edildi

İran Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, çoğu Doğu Kürdistan’da (Rojhilat) olmak üzere 62 kişinin kolera hastalığına yakalandığını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulubüne (YJC) konuşan Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, şu ana kadar İran genelinde 62 kişide kolera tespit edildiğini söyledi.

Vakaların neredeyse tamamının Kirmaşan başta olmak üzere Rojhilat ve Batı Azerbaycan eyaletinde görüldüğünü aktaran Mesudifer, hastaların yarısının yakında komşu ülkelere seyahatten döndüğünü belirtti.

Mesudifer, ülkede şu ana kadar kolera hastalığından can kaybı olmadığının bilgisini paylaştı.

Son dönemde Kürdistan Bölgesi’nde Erbil, Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde kolera vakalarına rastlanmış, 21 Haziran'da Kerkük'te bir kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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