Japonya’da Kürtlerle ilgili bir ilk

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Japonya, ilk kez mahkeme kararıyla resmi olarak Türkiye vatandaşı olan bir Kürt’ü siyasi mülteci olarak tanıdı.

Tokyo Göçmenlik Bürosu’nun reddettiği ancak Sapporo Bölge Mahkemesi’nin Türkiye’ye dönmesi halinde ‘tutuklanma ve yeniden işkence riski’yle karşılaşacağını hükmettiği Türkiye vatandaşı olan bir Kürt göçmene siyasi iltica hakkı verdi.

Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan kararına aynı zamanda Japonya Adalet Bakanlığı’nın da uyduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin mahkeme ifadelerinde “Örgüte yardım ve yataklık” suçlamasıyla işkence gördüğü ve ailesinden bazı kişilerin öldürüldüğü belirtildi.

30 yaşındaki şahsın, 2014 yılında Japonya'ya gittiği ve daha sonra iltica başvurusunda bulunduğu, ancak başvurunun 2019 yılında göçmenlik bürosu tarafından reddedildiği öğrenildi.

Kararın 28 Temmuz 2022 tarihinde Sapporo Bölge Mahkemesi tarafından kabul edildiği, karar sonuç belgesi ise 9 Ağustos’ta kendisine ulaştığı kaydedildi.

Söz konusu kişinin isminin şimdilik saklı tutulduğu, kendisinin yakında bir basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Süreci yakından takip eden Japonya Kürt Kültür Derneği Genel Sekreteri ve Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi Vakkas Çolak, konuyu K24’e değerlendirdi.

Japonya’nın ilk defa Türkiye vatandaşı olan bir Kürt’e mülteci statüsü verdiğini ifade eden Çolak, “Yaklaşık 30 yıldır Türkiye vatandaşı olan Kürtlerden Japonya’ya iltica edenler var. Japonya bugüne kadar Türkiye’den herhangi bir Kürt’ü mülteci statüsü tanımadı. Türkiye’den Japonya’ya ilk defa bir Kürt mülteci olarak kabul edildi. Tabi Kürdistan Bölgesi ve Rojava’dan Japonya’dan mülteci statüsü alanlar var. Çok sayıda tanıdığım var. Bu kişinin ismini açıklamadılar. Mülteci statüsü alan kişi de ismini açıklamıyor. Ben avukatıyla da konuştum. Daha sonra basın açıklaması yapılacak o zaman ismi açıklanacak dediler” şeklinde konuştu.

Vakkas Çolak, iltica başvuru sürecini şöyle anlattı:

“2014 yılında Japonya’ya gelen bu kişi, avukatının anlattığına göre aynı yıl ilticada bulunuyor. Mahkemeye verdiği ifadelerinde; 'PKK’ye yardım ettiği gerekçesiyle (yiyecek)Türkiye’de askerler tarafından işkence gördüğünü, vücudundan sigara söndürüldüğü, ailesinden öldürülenlerin olduğu' şeklinde beyanatla iltica başvurunda bulunmuş. 2014 yılındaki başvurusu 2019’da ret cevabı alıyor. Sonraki süreçte Japonya Göçmenlik Bürosu’yla mahkemeye başvuruyor. Sapporo Bölge Mahkemesi devleti haksız bulunuyor. Ondan sonra bu kişinin Türkiye’ye dönmesi halinde ‘zulümle, işkenceyle karşılaşacağı, hayati tehlikesi olduğu’ gerekçesiyle bunun mülteci olarak kabul edilmesi bölge mahkemesi tarafından onaylanıyor. Japonya devleti bu sefer buna itiraz etmedi.”

Çolak, “Daha önce Türkiye vatandaşı yaklaşık 45 Kürt’e politik değil de insani şartlardan dolayı oturum izni verildi. Aslında bunlar aynı zaman siyasidir de” şeklinde konuştu.