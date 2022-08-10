Politika

Siyasi partilerin görüşmesi sona erdi: Toplantıda neler görüşüldü?

Neçirvan Barzani öncülüğünde ve BM Irak Özel Temsilcisi’nin katılımıyla bir araya gelen siyasi partiler, ele aldıkları bazı konularda uzlaşmaya yakın.
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kürdistan Siyasi partiler toplantı Neçirvan Barzani KDP seçim

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi’nin katılımıyla bir araya gelen siyasi partilerin görüşmesi sona erdi.

K24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre söz konusu görüşmede, seçimler ve seçim önündeki engeller konuşuldu.

K24 muhabiri, görüşmede siyasi partiler arasında karşılıklı anlayış ve bazı noktalarda yakınlık olduğunu söyledi.

Taraflar, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun yeniden etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

K24 muhabiri, söz konusu toplantıda ele alınan seçim sistemi hakkındaki görüşleri de aktararak, parlamentodaki sandalyelerin yüzde 50’sinin geniş seçim bölgesi, yüzde 50’sinin de tek seçim bölgesi olarak yapılmasının konuşulduğunu belirtti.

Eylül ayının başında yeniden bir toplantı yapılmasına ve söz konusu öneriler hakkında nihai sonucun verilmesi kararı alındı.

Daha önce gerçekleşen toplantıya da katılan BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, partilere seçimin mart ayının başında yapılmasını önermişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani seçimlerin 1/10/2022 tarihinde yapılmasına yönelik kararnameyi 24 Ocak 2022'de onaylamıştı. Ancak seçim yasası ve Seçim Komisyonu'ndaki değişiklikler konusunda anlaşamayan siyasi partiler, konuyu görüşmek üzere birkaç kez bir araya gelmişti.

KDP yaptığı açıklamalarla, seçimlere hazır olduğunu vurgulamıştı.

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