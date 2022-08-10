Politika

Başkan Barzani, Peşmerge Bakanı ile görüştü

Peşmerge Bakanı, bakanlık heyetinin İngiltere ve ABD’ye yaptığı ziyaretin sonuçlarını Başkan Barzani'ye bildirdi.
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kürdistan Mesud Barzani Şoreş İsmail Peşmerge Bakanlığı Peşmerge Güçleri İsa Uzeyr

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin'deki ofisinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’i kabul etti.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzeyr’in de hazır olduğu görüşmede,  Peşmerge Bakanlığı heyetinin İngiltere ve ABD’ye yaptığı ziyaretlerin detayları ele alındı.

Şoreş İsmail, İngiltere ve ABD’deki görüşmelerin sonuçlarını Başkan Barzani’ye iletti.

Peşmerge Güçleri’nin reform sürecine yönelik tam desteğini yineleyen Başkan Barzani, öneri ve görüşlerini de Şoreş İsmail ile İsa Uzeyr’e aktardı.

PEŞMERGE BAKANLIĞI HEYETİNDEN ABD’DE ÜST DÜZEY TEMASLAR

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail başkanlığındaki heyet, 5 Ağustos’ta ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının yanı sıra ABD Kongresi ve Beyaz Saray heyetleriyle bir araya gelmişti.

Peşmerge Bakanlığı heyetinin, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Pentagon yetkililerinin, DAİŞ’in hareketliliğinin devam ettiğini ve Peşmerge’ye desteklerinin devam edeceğini vurguladığını belirtmişti.

Şoreş İsmail, ABD ve Avrupalı yetkililerin Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformların devam etmesini ve birleşik ve nizami bir Kürdistan gücünün oluşturulmasını istediklerini bildirmişti.

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