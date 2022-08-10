Politika

ABD: Rusya’dan gelecek tehdide karşı Baltık ülkelerine destek vereceğiz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'dan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı ülkesinin Letonya gibi Baltık ülkeleriyle daha fazla askeri tatbikat yapacağı ve bu bölgelere daha fazla eğitim sağlamaya çalışacağı taahhüdünde bulundu.
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Lloyd Austin Letonya Rusya Baltık ülkeleri Tatbikat

HABER MERKEZİ

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile başkent Riga'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Austin, Romanya ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde konuşlu ABD askerlerini Baltıklarda sürekli rotasyona tabi tutma planlarının olduğunu ancak ABD'den de ek kuvvet getirebileceklerini söyledi.

Rusya'dan kaynaklanacak bir tehdide karşı ülkesinin Letonya gibi Baltık ülkeleriyle daha fazla askeri tatbikat yapacağını ve bu bölgelere daha fazla eğitim sağlamaya çalışacağını kaydeden Austin, ABD'nin Baltık bölgesinin kendini savunmasına yardım etme taahhüdünü yineledi.

Austin'in yaklaşık 30 yıldır Letonya'yı ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı olduğu belirtilirken, ziyaret, Rusya'nın batı ucunda yer alan Baltık ülkelerinin artan önemine dikkat çekiyor.

ABD, Avrupa'ya toplamda yaklaşık 100 bin asker konuşlandırdı.

Letonya'da ise şu anda yaklaşık 500 ABD askeri bulunuyor.

 

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