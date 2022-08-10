Kürdistan Bölgesi Başkanlığı: Seçimlerin ertelenmesi zarar verir

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’ın katılımıyla bir araya gelen siyasi partilerin görüşmesi sona erdi.

K24’ün edindiği bilgilere göre siyasi partiler, ele aldıkları bazı konularda uzlaşmaya yakın.

Söz konusu görüşmede ayrıca seçimler ve seçim önündeki engeller konuşuldu.

Konu hakkında açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, seçimlerin ertelenmesinin Kürdistan Bölgesi’ne zarar vereceğini vurguladı.

Açıklamada, seçime ilişkin tüm konuların birleştirilmesi ve nihain kararın verilmesi için son görüşmenin eylülün başında yapılmasında uzlaşıldığı kaydedildi.

Neçirvan Barzani ise, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, siyasi partilerin seçim zamanını belirleme ve sorunları çözme konusunda bir anlayışa varmalarını umduğunu belirtti.

Seçimlerin Kürdistan Bölgesi için öneminden söz eden Neçirvan Barzani, “Seçimlerin ertelenmesi Kürdistan Bölgesi'nin temellerine zarar veriyor” dedi.

BM Irak Özel Temsilcisi Hennis-Plasschaert da seçim sürecinin başarısı için BM’nin tüm desteğini sunacağını söyledi.

Daha önce gerçekleşen toplantıya da katılan BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, partilere seçimin mart ayının başında yapılmasını önermişti.

Bu arada Eylül ayının başında yeniden bir toplantı yapılmasına ve söz konusu öneriler hakkında nihai sonucun verilmesi kararı alındı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani seçimlerin 1 Ekim 2022 tarihinde yapılmasına yönelik kararnameyi 24 Ocak 2022'de onaylamıştı. Ancak seçim yasası ve Seçim Komisyonu'ndaki değişiklikler konusunda anlaşamayan siyasi partiler, konuyu görüşmek üzere birkaç kez bir araya gelmişti.