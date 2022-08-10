Politika

ABD: İran Devrim Muhafızları John Bolton’a suikast girişiminde bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a suikast girişiminde bulunduğunu bildirdi.
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ABD İran İran Devrim Muhafızları Ordusu Kasım Süleymani John Bolton suikast girişimi

HABER MERKEZİ

ABD basınının Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına yer verdiği haberlere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak John Bolton’a suikast girişiminde bulundu.

Söz konusu haberlerde, suikast girişiminde bulunan kişinin Tahran nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki Shahram Poursafi olduğu kaydedildi.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine İran, 8 Ocak 2020'de ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırılar sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

 

 

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