ABD: İranlı ajan John Bolton'a suikast girişiminde bulundu

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ABD Adalet Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na üye bir kişinin, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak John Bolton’a suikast planladığını bildirdi.

ABD'li yetkililer tarafından İran İslam Devrim Muhafızları’nın üyesi olduğu açıklanan Şahram Pursafi, suikast planıyla ilgili suçlamalarla FBI tarafından aranıyor.

Bakanlığın açıklamalarına göre, 45 yaşında ve Tahranlı olan Şahram Pursafi, Mehdi Rezayi adıyla da biliniyor.

Suç duyurusuna göre Pursafi, adı açıklanmayan bir ABD vatandaşından, yakında çıkacak bir kitap için ihtiyacı olduğunu söyleyerek, Bolton'un fotoğraflarını çekmesini istedi.

Adı paylaşılmayan ABD’li kişi, daha sonra Pursafi'yi fotoğrafları bir ücret karşılığında çekebileceğini söylediği gizli bir hükümet muhbiriyle tanıştırdı.

Yetkililer, bundan bir ay sonra Pursafi'nin muhbire şifreli bir mesajlaşma uygulamasından ulaştığını ve Bolton'u "ortadan kaldırmak" üzere birini tutması için 250 bin dolar teklif ettiğini söyledi. Pursafi, muhbirle 300 bin dolara kadar pazarlık etti.

BOLTON’DAN AÇIKLAMA: İRAN'IN YÖNETİCİLERİ ABD DÜŞMANI

Bolton, yaptığı açıklamada, suikast planı üzerine çalışmaları nedeniyle FBI ve Adalet Bakanlığı'na teşekkür etti.

Bolton, "Şu anda söylenecek çok bir şey yok ama bir nokta tartışılmaz gerçek: İran'ın yöneticileri yalancı, terörist ve ABD'nin düşmanı" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi, Bakan Yardımcısı Matthew Olsen, "ABD topraklarındaki kişilerden intikam almayı hedefleyen İran'ın planlarını ilk kez ortaya çıkarmıyoruz ve bu çabaların her birini ortaya çıkarmak ve bozmak için yorulmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine İran, 8 Ocak 2020'de ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırılar sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.