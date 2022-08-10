Rus güçlerinden Marganets kentine saldırı: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Marganets Belediye Başkanlığı Sekreteri Anatoli Derkaç, şehre saldırıların sabaha karşı başladığını söyledi.

"Füze ve topçu saldırıları sonucu 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 11'den fazla insan ise yaralandı" diyen Derkaç, saldırıların sivillerin yaşadığı yerlere düzenlendiğini ifade etti.

Derkaç, şehrin daha önce de Rus güçleri tarafından bombalandığını, Marganets'in Rusya'nın ilk bombaladığı şehirlerden biri olduğunu aktardı.

Bu arada, şehre düzenlenen saldırılar sonucu bir okul binası, konutlar, sanatevi ve bazı altyapıların hasar aldığı görüldü.

DNIPROPETROVSK KENTİNE YÖNELİK SALDIRIDA 23 KİŞİ ÖLDÜ

Bu arada Rusya'nın, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılar sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kayıplarla ilgili bilgiler paylaşan Dnipropetrovsk Valisi Valentyn Reznichenko, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Nikopol kentinde, Rus ordusu tarafından 13 kişi öldürüldü ve 11 kişi yaralandı. Düşman, bölgeyi 2 kez Grad MLRS çok namlulu roketatarlar ile vurdu. Ayrıca 80 roketatar fırlatıldı. İnsanlar evlerinde uyurken, düşman kasıtlı ve sinsi bir saldırı gerçekleştirdi. Marhanets ve Myrove ateş altında. Marhanka'da 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.”

Reznichenko, "Elektrik hatları arızalı. Marhanets halkının çoğuna elektrik sağlanamıyor. Acil durum ekipleri çalışıyor" demişti. (Kaynak: AA)