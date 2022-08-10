Politika

Irak’tan Rojava’daki kampla ilgili uyarı: Dünya için bir tehdit

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Areci, Hol Kampı’nda kontrolün kaybedilmesinin Irak’ta, bölgede ve dünyanın genelinde ciddi tehdit oluşturacağını söyledi.
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Haseke’deki Hol Kampı (Foto: Achilleas Zavallis/ The Guardian)
Haseke’deki Hol Kampı (Foto: Achilleas Zavallis/ The Guardian)
Irak Bağdat AB Rojava Haseke Hol Kampı DAİŞ

BAĞDAT (K24)

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Areci, Avrupa Birliği (AB) Irak Büyükelçisi Ville Varjola ile bir araya geldi.

Söz konusu görüşmede Bağdat’ın uluslararası toplumla ilişkisi, siyasi gelişmeler ve güvenlik durumu ele alındı.

Areci, Rojava’nın Haseke kentinde bulunan Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki Hol Kampı’yla ilgili de uyarıda bulundu.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, kampta kontrolün kaybedilmesinin Irak’ta, bölgede ve dünyanın genelinde ciddi tehdit oluşturacağını vurguladı.

Bu arada Irak’a 13 kilometre uzaklıktaki kampta 20 bini çocuk, 30 bin Irak vatandaşı bulunduğu bildirilmişti.

HOL KAMPI

Haseke’nin el Hol beldesindeki kamp, Nisan 2017'de kurulmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DAİŞ mensuplarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM’ye göre kampta 62 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor.

Özerk Yönetim, daha önce uluslararası topluma çağrıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almalarını istemişti.

Ayrıca uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri. 

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