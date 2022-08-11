Politika

Kuzey Kore lideri: Coronavirüse karşı parlak bir zafer kazandık

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, mayıs ayında patlak veren yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı 'parlak bir zafer' kazandıklarını ilan etti.
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Kim Jong-un
Kim Jong-un
dünya Kuzey Kore Kim Jong-un Covid-19 Coronavirüs

HABER MERKEZİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sağlık çalışanları ve bilim insanlarına yaptığı konuşmada mayıs ayından beri ciddi tedbirlerin alındığı salgının sona erdiğini açıkladı. 

Salgına müdahale yöntemlerini 'dünya halk sağlığı tarihinde benzeri görülmemiş bir mucize' diye niteleyen Kim, kısıtlamaların tamamen kaldırıldığını duyurdu. Sağlık çalışanları ve bilim insanları, Başkan Kim'in açıklamalarını coşkulu alkışlarla karşıladı. 

Ülke yönetiminde önemli pozisyona sahip Başkan Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong ise salgın sırasında kardeşinin de hastalandığını duyurdu. 

"Karantina sırasında Başkan Kim de ateşlendi ancak sorumlu olduğu halkını düşünürken bir an bile yatmadı" diyen Yo Jong, salgına Güney Kore'nin neden olduğunu öne sürdü.

Ülkede 4,8 milyon kişinin 'ateşli hastalığa' yakalandığı, bunlardan 74'ünün öldüğü belirtilirken, 29 Temmuz'dan bu yana yeni vaka tespit edilemediği kaydedildi. 

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