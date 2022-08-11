Politika

Başbakan: Laleş Kültür Merkezi’nin Kürt kültürüne gözle görülür hizmetleri oldu

Başbakan Mesrur Barzani, Laleş Kültür ve Toplum Merkezi’nin Kürt kültürüne gözle görülür hizmetlerinin olduğunu belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Laleş Kültür Merkezi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Laleş Kültür ve Toplum Merkezi’nin Duhok’ta gerçekleştirdiği 14’üncü kongrede seçilen yeni yönetimi tebrik etti.

Başbakan Mesrur Barzani yayımladığı mesajda, Laleş Kültür Merkezi’nin Kürt kültürüne gözle görülür bir hizmet sunduğunu belirterek, özellikle de Ezidi kültürünün korunması ve geliştirilmesine büyük hizmet ettiğini söyledi.

Yeni yönetimi tebrik eden Başbakan, yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi.

Başbakan, Laleş Kültür Merkezi’nin ulusal ve toplumsal barışa hizmet hususlarında mücadelesinin devam etmesi temennisinde bulundu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv