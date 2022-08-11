Başbakan: Laleş Kültür Merkezi’nin Kürt kültürüne gözle görülür hizmetleri oldu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Laleş Kültür ve Toplum Merkezi’nin Duhok’ta gerçekleştirdiği 14’üncü kongrede seçilen yeni yönetimi tebrik etti.

Başbakan Mesrur Barzani yayımladığı mesajda, Laleş Kültür Merkezi’nin Kürt kültürüne gözle görülür bir hizmet sunduğunu belirterek, özellikle de Ezidi kültürünün korunması ve geliştirilmesine büyük hizmet ettiğini söyledi.

Yeni yönetimi tebrik eden Başbakan, yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi.

Başbakan, Laleş Kültür Merkezi’nin ulusal ve toplumsal barışa hizmet hususlarında mücadelesinin devam etmesi temennisinde bulundu.