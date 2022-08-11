’37 bin Iraklı sığınmacı aile Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda kalıyor’

HABER MERKEZİ

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, savaş ortamından kaçan 37 bin Iraklı ailenin Kürdistan Bölgesi’nde yaşadığını bildirdi.

Irak’ın resmi haber ajansına konuşan Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Ali Abbas Cihakir, Gıda Güvenliği Yasasında sığınmacılar için acil bir bütçenin ayrıldığını kaydederek, 37 bin Iraklı sışınmacının, Kürdistan Bölgesi’ndeki 28 kampta yaşadığını aktardı.

Sözcü, 6 aylık bir plan dahilinde Rojava’daki El-Hol Kampı’ndan getirilecek Iraklıların, Ninova vilayetindeki Ced’a Kampı’na yerleştirileceğini belirtti.

Bu yılın sonuna kadar 500’e yakın ailenin El-Hol Kampı’ndan getirileceğini kaydeden Cihakir, şuan 153 ailenin Irak’a getirildiğini ifade etti.