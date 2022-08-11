Rizgar Kasım: Türkiye Rojava’ya kara operasyonu gerçekleştiremez

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Kürdistan Modern Hareketi Başkanı Dr. Rizgar Kasım, Türkiye’nin son haftalarda Rojava’ya yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin artan saldırılarının iki nedeni olduğunu kaydeden Kasım, “Bunlardan biri, Türkiye’nin Rojava operasyonuna yeşil ışık alamamasıyla ilgilidir. Ne Afrin ne de Serêkaniyê için ABD ve Rusya’dan onay alamadı” dedi.

Kasım, ABD ve Rusya’nın sadece drone saldırılarına yeşil ışık yakabileceğini belirtti.

Türkiye’nin saldırılarına sivillerin de mağdur olduğuna dikkat çeken, “Birkaç gün önce üç çocuk öldürüldü. Bu saldırılarda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Türk devleti pek çok kez ‘Kürdistan Bölgesi’nde yaptığımız ve olmasına izin verdiğimiz hatanın tekrarlanmasına, Rojava’da hiçbir şeyin olmasına izin vermeyeceğiz’ diyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik kara operasyonu yapacağına inanmadığını dile getiren Kürdistan Modern Hareketi Başkanı Dr. Rizgar Kasım, “Çünkü bu operasyon Rusya, İran ve ABD’nin çıkarına değil” şeklinde konuştu.