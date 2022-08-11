Politika

Suriye güçlerinden operasyon: DAİŞ lideri öldürüldü

Suriye güvenlik güçlerinin, ülkenin güneyinde bulunan Dera vilayetinde düzenlediği operasyonda Ebu Salim El-Iraki adlı DAİŞ liderini öldürdü.
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suriye Dera DAİŞ Operasyon SOHR

HABER MERKEZİ

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın bir güvenlik kaynağından aktardığı bilgilere göre, güvenlik güçleri Dera vilayetinin Adwan kasabasında DAİŞ’e karşı operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonda Ebu Salim El-Iraki adlı DAİŞ liderinin çıkan çatışmada yaralandığı ve ardından kendini patlattığı belirtildi.

Kaynak, Tefas kentinden kaçan DAİŞ liderinin yakın takibe alındığını ve ardından operasyon başlatıldığını söyledi.

Öte yandan operasyon sonucunda Suriye güvenlik güçlerinden bir kişinin hayatını kaybettiği, DAİŞ lideri tarafından kaçırılan bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Ebu Selim El-Iraki'nin 2018'den beri bölgede saklandığını ve zaman zaman Suriye'nin güneyindeki cinayetlere katıldığını açıkladı.

 

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