Koordinasyon Çerçevesi’nden taraftarlarına gösteri çağrısı

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Koordinasyon Çerçevesi, taraftarlarını yarın Bağdat’ta gösteri yapmaya çağırdı.

Koordinasyon Çerçevesi tarafından yapılan çağrıda, anayasa ve yasaları savunmak için yarın saat 17:00’de düzenlenecek gösteriye geniş katılımın beklendiği bildirildi.

Sadr Hareketi’nin gösterilerle anayada ve yasaları çiğneme çabasında olduğunun kaydedildiği açıklamada, hükümetin bir an önce kurulması ve kamu hizmetlerinin sunulması için devlet kurumlarının ve yasaların korunması gerektiği vurgulandı.

Yeşil Bölge yakınında toplanılması çağrısında bulunulan açıklamada, ‘Halk devleti koruyor’ sloganıyla düzenlenecek gösteriye yoğun katılım çağrısı yapıldı.

Öte yandan Sadr Hareketi taraftarlarının Bağdat'taki eylemleri devam ediyor.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, parlamentonun feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesi çağrısında bulunmuştu.