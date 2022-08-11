Fransa basını: Yaşananlar bitmeyen kabus

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Ülkenin önde gelen gazeteleri ilk sayfalarını, önceki gün Gironde bölgesinde başlayan ve 6 bin hektardan fazla ormanlık alanı saatler içinde kül eden yangınlara ayırdı.

Le Parisien gazetesi, yangını "Gironde'da yangın, bitmeyen kabus" başlığıyla görürken haberin spotunda "Temmuz ayının canavarı yangın, Landiras'ı (Gironde) için için yine yakıyor. Daha şiddetli ilerliyor. Bazıları ikinci kez, 10 bin kişi tahliye edildi" ifadelerine yer verdi.

Le Figaro gazetesi, "Kuraklık, yangınlar, buzulların erimesi" ifadesini kullandığı haberine, "Fransa, iklim değişikliğinin pençesinde" manşetini attı.

Liberation'un "Alevlerin geri dönüşü" olarak gördüğü yangın için La Depeche, "Kabus yeniden başladı", Sud Ouest ise "Kabus", "Sonu gelmeyen kabus" manşetlerini kullandı.

"Gironde ve Lande'da cehennem ateşi geri döndü" başlığını kullanan La Republique gazetesini, Ouest France, "Batı bölgesinde çok sayıda yangın çıktı", L'Est gazetesi, "Yangın Lorraines ormanlarını vurdu" başlıklarıyla takip etti.

La Voix Du Nord, ilk sayfasında "Gironde yeniden tutuştu" ifadesini kullandı. Le Courrier de yangınla mücadeleyi "İtfaiyecilerin savaşı sürüyor" şeklinde değerlendirdi.

Ülkedeki televizyonlar ve basın organlarının sosyal medya hesaplarında da yangın, günün öne çıkan konusu oldu.

GIRONDE BÖLGESİNDE BAŞLAYAN BÜYÜK YANGIN İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Fransa basını, Landiras'ta 12 Temmuz'da başlayan ve 14 bin hektar alanı kül ettikten sonra hala tam söndürülmeyen alevlerden çıktığı belirtilen yeni bir yangının ilerlediğini duyurdu.

9 Ağustos'ta başlayan yangın nedeniyle iki günde bölgeden 10 bin kişi tahliye edildi.

Yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 1100 itfaiyeci de alevlerle mücadele ediyor.

Başbakan Elisabeth Borne 6 bin 800 hektar ormanlık alanı yok eden yangın nedeniyle bölgeye gideceğini açıkladı.

Ayrıca ülkedeki süpermarket zinciri Carrefour'un sahibi Alexandre Bompard, mağaza ve depo yöneticilerine, yangınla mücadeleye destek olmak isteyen; bünyelerindeki "gönüllü itfaiyecilere" izin verilmesi çağrısı yaptı.

FRANSA'DA KURAKLIK VE YANGINLARDAN SONRA PLAJLARDA "ISIRAN BALIK" PANİĞİ BAŞLADI

Bu arada Ülke basınındaki haberlere göre, Fransız Rivierası ile Bretonya bölgeleri başta olmak üzere birçok sahil bölgesinde tatilciler denizde yüzdükleri sırada ısırıldıkları şikayetinde bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucunda Kuzey Amerika menşeli olan çotiranın bu bölgelerde görülmeye başlandığı ve insanları ısırdığı tespit edildi.

Le Parisien gazetesi, bu balıkların iklim değişikliği nedeniyle Fransız kıyılarına yöneldiğini aktardı.

“YAPIŞINCA BIRAKMIYOR”

France 3 televizyonuna açıklama yapan Banyuls-sur-Mer bölgesi oşinoloji uzmanı Pascal Romans, çotiranın meraklı, bölgeci bir balık olduğuna ve insanlardan korkmadığına dikkati çekerek "Eğer rahatsız olursa saldırır ve avlanırsa her şeyi, hatta insanları bile tatmaktan çekinmez" dedi.

Su sıcaklığının artmasıyla bu balık türünün metabolizmasının değiştiğini belirten Romans, üreme dönemlerinin yaza denk gelmesi ve yuvalarını koruma içgüdüleri nedeniyle çotiranın daha da agresifleşebileceğini kaydetti.

Romans, "Kaçın, yoksa size yapışır bırakmaz" diyerek uyarıda bulundu.