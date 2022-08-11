Politika

Sadr Hareketi’nden yarın tüm kentlerde gösteri yapılması çağrısı

Sadr Hareketi adına Twitter’da açıklamalarda bulunan ve ‘Liderin bakanı’ sıfatını kullanan Salih Muhammed el-Iraki hesabı, reform isteyenleri yarın meydanlarda gösteri yapmaya çağırdı.
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Irak Sadr Hareketi Salih Muhammed el-Iraki Koordinasyon Çerçevesi gösteri

HABER MERKEZİ

Sadr Hareketi, destekçilerine çağrıda bulunarak, yarın tüm kentlerde gösteri yapmalarını istedi.

Sadr Hareketi adına Twitter’da açıklamalarda bulunan ve ‘Liderin bakanı’ sıfatını kullanan Salih Muhammed el-Iraki hesabı, reform isteyenleri yarın meydanlarda gösteri yapmaya çağırdı.

Cuma günü saat 17:00’da tüm kentlerde meydanlara çıkılması çağrısı yapılan açıklamada, Irak Parlamentosu’nun feshedilmesi için yasa formlarının doldurulması istendi.

Sadr Hareketi taraftarlarının Bağdat'taki eylemleri devam ediyor.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, parlamentonun feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Koordinasyon Çerçevesi’nden bugün yapılan açıklamada da, taraftarlarının yarın saat 17:00’da Bağdat’ta meydanlara inmesi istendi.

 

 

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