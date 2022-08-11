Sadr Hareketi’nden yarın tüm kentlerde gösteri yapılması çağrısı

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Sadr Hareketi, destekçilerine çağrıda bulunarak, yarın tüm kentlerde gösteri yapmalarını istedi.

Sadr Hareketi adına Twitter’da açıklamalarda bulunan ve ‘Liderin bakanı’ sıfatını kullanan Salih Muhammed el-Iraki hesabı, reform isteyenleri yarın meydanlarda gösteri yapmaya çağırdı.

Cuma günü saat 17:00’da tüm kentlerde meydanlara çıkılması çağrısı yapılan açıklamada, Irak Parlamentosu’nun feshedilmesi için yasa formlarının doldurulması istendi.

Sadr Hareketi taraftarlarının Bağdat'taki eylemleri devam ediyor.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, parlamentonun feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Koordinasyon Çerçevesi’nden bugün yapılan açıklamada da, taraftarlarının yarın saat 17:00’da Bağdat’ta meydanlara inmesi istendi.