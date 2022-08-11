Dana Gas: Kürdistan Bölgesi'nde doğalgaz üretim hızı arttı

ERBİL (K24)

Dana Gas şirketi, bu yılki faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Petrol ve gaz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle şirketin kârının, üretim seviyesinin ve çalışmalarının maliyetinin arttığını bildiren Dana Gas, Kürdistan Bölgesi’ndeki masraflarının ise azaldığını duyurdu.

Şirket, 2022’nin ilk 6 ayındaki kârının yüzde 82 artarak 111 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Öte yandan pek çok olumsuzluğa rağmen Dana Gas şirketinin Kürdistan Bölgesi’ndeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, 2022 yılının son altı ayında Kürdistan Bölgesi'nde doğalgaz üretim hızının arttığı ifade edildi.

Açıklamada, akaryakıt istasyonunun genişletme çabalarının devam ettiği belirtildi.

Dana Gas şirketi, Kürdistan Bölgesi'nde 2022'nin ilk yarısında üretiminin geçen yıl 34,3 bin varil olan günlük 34,5 bin varil olduğuna da dikkati çekti.