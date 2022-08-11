Ekonomi

Dana Gas: Kürdistan Bölgesi'nde doğalgaz üretim hızı arttı

Birleşik Arap Emirlileri (BAE) merkezli Dana Gas şirketi, Kürdistan Bölgesi’nin bazı bölgelerinde gaz üretiminin arttığını bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi Dana Gas Doğalgaz

ERBİL (K24)

Dana Gas şirketi, bu yılki faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Petrol ve gaz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle şirketin kârının, üretim seviyesinin ve çalışmalarının maliyetinin arttığını bildiren Dana Gas, Kürdistan Bölgesi’ndeki masraflarının ise azaldığını duyurdu.

Şirket, 2022’nin ilk 6 ayındaki kârının yüzde 82 artarak 111 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Öte yandan pek çok olumsuzluğa rağmen Dana Gas şirketinin Kürdistan Bölgesi’ndeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, 2022 yılının son altı ayında Kürdistan Bölgesi'nde doğalgaz üretim hızının arttığı ifade edildi.

Açıklamada, akaryakıt istasyonunun genişletme çabalarının devam ettiği belirtildi.

Dana Gas şirketi, Kürdistan Bölgesi'nde 2022'nin ilk yarısında üretiminin geçen yıl 34,3 bin varil olan günlük 34,5 bin varil olduğuna da dikkati çekti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv