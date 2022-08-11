AB’den ‘Ruslara vize verilmesin’ teklifine yanıt

HABER MERKEZİ

AB Komisyonu sözcülerinin haftalık basın toplantısında Finlandiya ve Estonya'nın teklifi gündeme geldi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, "AB Komisyonu olarak bu teklifi destekliyor musunuz?" sorusuna karşılık verirken mayıs ayında AB ülkeleriyle Rusya arasındaki vizeleri kolaylaştıran anlaşmanın kısmen askıya alındığını hatırlattı.

Hipper, "Üye ülkelerin her vize başvurusunu kendi yetkileri dahilinde incelemeleri gerekiyor. AB ülkeleri, kamu politikaları veya iç güvenliklerini göz önünde bulundurarak vize verilmesini reddedebilir" dedi.

Vize başvurularının değerlendirilmesinden ve vizelerin verilmesinden üye ülkelerin sorumlu olduğunu vurgulayan Hipper, "Vizelerin verilmesini sadece üye ülkeler sınırlandırabilir" diye konuştu.

Hipper, Rusya'daki bazı AB ülkelerinin konsolosluklarında çalışanların Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra sınır dışı edildiğini hatırlatarak "Bu da Rus vatandaşlarının vize başvurularını yapmalarını zorlaştırmaktadır. Bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır" ifadesini kullandı.

ALMANYA TÜM RUSLARA VİZE YASAĞINA KARŞI ÇIKTI

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle tüm Rus vatandaşlarına AB ülkelerine turist vizesi verilmesi yasağı getirilmesine karşı çıktı.

"Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşıdır. Bu nedenle bu fikir konusunda zorlanıyorum" ifadesini kullanan Scholz, AB'nin Moskova'daki güç ağını destekleyenlere karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladığını anımsattı.

Scholz, bunun (vize yasağının) tüm Ruslara ve masumlara karşı uygulanmasının yaptırımların etkisini azaltabileceği uyarasında bulundu.

AB ülkeleri Estonya ve Finlandiya, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın vatandaşlarının Avrupa’ya seyahatinin kısıtlanmasını istemişti.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, "Avrupa’yı ziyaret etmek insani bir hak değil, bir ayrıcalıktır." demiş, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de "Rusya, Avrupa’da saldırgan, acımasız bir savaş düzenlerken, Rus vatandaşlarının Avrupa’da normal hayatına devam etmesi ve turist olarak seyahat etmesi doğru değil" açıklamasında bulunmuştu.