Bilim insanları açıkladı: Dünya üzerindeki kıtalar nasıl oluştu?

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Avustralya’daki Curtin Üniversitesi’nde görevli bilim insanları Dünya üzerindeki kıtaların oluşumunun kökeni ile ilgili dikkat çekici bir bulguya ulaştı.

Curtin Üniversitesi’nde görevli Tim Johnson, “Meteorların (göktaşının) Dünya’ya düşmesi kıtaları oluşturdu. Bunu keşfetmekten dolayı çok heyecanlıyız” dedi. Johnson ve ekibi, 3.5 milyar yıl önce Dünya’ya düşen meteorların etkisiyle kıtaların oluştuğunu aktardı.

Dünya’ya çarpan en büyük meteorların yaklaşım 100 kilometre çapında olduğunu belirten bilim insanları araştırmanın sonuçlarını Nature dergisinde yayınladı.

4.5 milyar yıl içinde Dünya üzerindeki kıtaların değiştiğine dikkat çeken Johnson, meteorun etkisini bir benzetmeyle anlattı.

Johnson, “Bir dev meteorun Dünya’ya çarpması, bir insanın kafasına golf topu çarpmasına benzer bir etki yaratır” ifadelerini kullandı.