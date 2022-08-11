Rusya Ukrayna'nın Nikopol şehrini vurdu: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ

Nikopol Belediyesi Başkanı Aleksander Sayuk, yaptığı açıklamada, şehrin sabah saat 01.00'den itibaren çok namlulu roketatarlarla vurulmaya başladığını kaydetti.

Şehrin merkezi dahil Nikopol ilçesine yönelik toplam 120 füzenin fırlatıldığı bilgisini paylaşan Sayuk, saldırılar sonucu konutların hasar aldığını belirtti.

Sayuk, "Saldırılar sonucu bugün 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı ama bu rakamlar değişebilir. Yaralılar arasında 13 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor" dedi.

Özelikle son bir aydır Nikopol'e saldırıların başladığına dikkati çeken Sayuk, "Hemen her gün şehir vuruluyor. Neden böyle oldu bilemiyorum" diye konuştu.

Temmuzdan bugüne kadar Rus güçlerince yapılan saldırılarda şehirde 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 30'a yakın kişinin ise yaralandığını kaydeden Sayuk, "Şehirde siviller var. Saldırılar sivillerin yaşadığı evlere yapılıyor. En ciddi saldırı bugün oldu" ifadelerini kullandı.

Sayuk, şehir nüfusunun 106 bin olduğunu, savaş nedeniyle yaklaşık 45 sivilin buradan ayrılarak daha güvenli bölgelere gittiğini aktardı.

Savaşın başladığı ilk dönemlerde Rus güçlerin kontrolüne geçen Zaporijya nükleer santrali, Kakhovka Baraj Gölü'nün karşı kıyısında yer aldığı için Nikopol'den net görünüyor.