Politika

Başkan Barzani ve Siyade İttifakı lideri Irak’ta olası erken seçimi görüştü

Başkan Barzani ile Siyade (Egemenlik) İttifakı lideri Hamis Hancer, tüm tarafların sonuçlarına uyması koşuluyla Irak’ta erken seçimin olumlu bir adım olacağını vurguladı.
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Hamis Hancer ve Başkan Barzani
Hamis Hancer ve Başkan Barzani
kürdistan Başkan Barzani Hamis Hancer Irak erken seçim

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün Siyade (Egemenlik) İttifakı lideri Hamis Hancer ile bir araya geldi.

Irak’taki durum ve son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, siyasi tıkanıklığın aşılması için iki taraf arasındaki koordinasyon ve ortak çalışmanın öneminin altı çizildi.

Taraflar, Irak’taki siyasi durumun daha iyiye gitmesi ve krizin son bulması için müdahale ve yeni bir atılıma ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Irak’ta olası erken parlamento seçimi konusuna değinen Başkan Barzani ve Hamis Hancer, tüm tarafların sonuçlarına uyması koşuluyla erken seçimin olumlu bir adım olacağını ifade etti.

 

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