Politika

Irak Savunma Bakanı’ndan orduya: Siyasi çekişmelerden uzak durun

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, siyasi krizin yaşandığı ülkede ordudan siyasi çekişmelerden uzak durmasını istedi.
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Irak Cuma İnad ırak savunma bakanı asker ordu Sadr Hareketi

HABER MERKEZİ

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, askeri komutanlar, Genelkurmay Başkan yardımcıları ve askeri istihbarat direktörüyle bir araya geldi.

Irak askeri yetkililerle yaptığı toplantıda konuşan Cuma İnad, Irak'ın tehlikeli bir durumdan geçtiğini belirterek, ordunun siyasi çekişmelerden uzak durmasını istedi.

"Kutsal görevimiz halkı ve milleti korumaktır, ordu kendi sınırları içinde hizmet etmelidir" diyen Irak Savunma Bakanı, “Hassas davranmalıyız çünkü düşman pusuda bekliyor” ifadelerini kullandı.

Irak’ta 25 Temmuz’da Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlığa Muhammed Şiya es-Sudani'yi aday göstermesi üzerine, 30 Temmuz’da da Sadr Hareketi taraftarları Sudani'ye karşı çıkarak, Yeşil Bölge'ye yürüdü ve ardından Irak Parlamentosu'na girdi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ayrıca, parlamento ve Federal Mahkeme’nin feshi ile anayasa ve rejim değişikliği talep ediyor.

Sadr Hareketi, bugün destekçilerinden Cuma günü Irak'ın tüm kentlerinde protesto gösterileri düzenlemelerini istedi.

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