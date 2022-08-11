İsrail Savunma Bakanı: İslami Cihad İran’ın uzantısı

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ordunun, 5 Ağustos’ta düzenlediği saldırılarda hedef aldığını belirttiği İslami Cihad örgütünün “İran’ın bir uzantısı olduğunu ve grubun Tahran yönetiminden her yıl on milyonlarca dolar finansman aldığını” belirtti.

Gantz, Güney Kıbrıs’tan mevkidaşı Charalambos Petrides ile başkent Tel Aviv’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıya değinen Gantz, “İslami Cihad, İran’ın vahşi bir uzantısı. (İslami Cihad’ın) Liderliği, sıkça İran’ı ziyaret ediyor ve İran yönetimiyle buluşuyor. İslami Cihad’ın İran’da açık çeki var” ifadelerini kullandı.

Gantz, İran’ın her yıl İslami Cihad’a “on milyonlarca dolar finansman sağladığını” ileri sürdü.

İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi’nde İslami Cihad’a ait olduğunu belirttiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Taraflar arasında Mısır’ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.