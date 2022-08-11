Politika

Hollanda: Peşmerge’ye yardım etmeye devam edeceğiz

Peşmerge Genelkurmay Başkanı ile bir araya gelen Hollandalı askeri ve siyasi heyet, Hollanda’nın Peşmerge Güçleri’ne yardım etmeye devam edeceğini vurguladı.
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kürdistan Hollanda Peşmerge Güçleri yardım

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzeyr’in, Hollandalı askeri ve siyasi heyetle bir araya geldiği belirtildi

Görüşmede Peşmerge Güçleri’ndeki reform süreci ve Hollandalı danışmanların rolü ele alındı.

Genelkurmay Başkanı İsa Uzeyr, reform sürecinin daha iyi yönetilmesi için Peşmerge subaylarıyla yaptıkları çalışmalardan dolayı Hollandalı danışmanlara teşekkür etti.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı ayrıca, Uluslararası Koalisyon danışmanlarının Peşmerge Güçleri için iki askeri birimin kurulmasında rol oynayacağını açıkladı.

Peşmerge Bakanlığı heyetinin İngiltere ve ABD'ye yaptığı ziyaretlerin de değerlendirildiği görüşmede, heyetin iki ülkenin askeri komutanlarıyla bir araya gelmesinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede ayrıca İngiltere, ABD ve Hollanda'nın Peşmerge Güçleri'ne yardım konusundaki rolüne övgüde bulunuldu.

 

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