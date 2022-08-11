Çavuşoğlu: Suriye ile istihbaratlar arası görüşme tekrar başladı

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Suriye'de güçlü bir yönetimin olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım. Topraklarının her köşesine hakim olabilecek irade ancak birlik beraberlikle olur. Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz. Rejim de var muhalefet de var. 11 yılı geçti. Birçok insan öldü. Birçok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar dönmeli. Ateşkes olmadan kimse inşa konusunda yardım etmiyor. Türkiye olarak biz elimizden geleni yaparız ama tüm bunların öbeğinde ateşkes. Bunun için de çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Suriye ile istihbaratlar arası görüşmeni tekrar başladığını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Sonuçta uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer 'sizi Rejimle görüştürelim' dediler. Bir ara istihbaratlar arasında bir görüşme olmuştu. Şimdi tekrar başladı. Bu görüşmelerde önemli konular ele alınıyor. Belgrad'da diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla kısa bir sohbetim oldu. Teröristlerin temizlenmesi lazım. Muhalif olan Suriyelilerle Rejim arasında bir barışın gerekli olduğunu ve Türkiye olarak destek vereceğimizi her zaman söylüyoruz. Bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz destekleriz. Suriye topraklarında gözümüz yok. Ama Suriye'de birlik beraberlik olmazsa Suriye bölünebilir. Bunu engelleyebilmek için Suriye'de güçlü bir yönetim lazım. Onun dışında herhangi bir temas olmadı.”

İSVEÇ VE FİNLANDİYA

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde verilen taahhütlere ilişkin 26 Ağustos'ta görüşme yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya'dan bu yönde atılan bir adım görmedik. Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. Bizim için bir zaman baskısı yok. NATO üyesi olmak isteyen ülkeler bunlar. Onlar da ağustos ayını teklif ettiler, 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir" ifadelerini kullandı.