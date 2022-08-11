26 ülkeden Ukrayna’ya 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları yaklaşık 6 aydır devam ederken, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta Danimarka, İngiltere ve Ukrayna’nın ortak ev sahipliğinde Ukrayna için bağış konferansı düzenlendi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Danimarka Savunma Bakanı Morton Bodskov’un katılımıyla gerçekleşen bağış konferansında bakanlar, Ukrayna’ya gelişmiş ek mali yardımla beraber silah sistemleri, askeri eğitim, çok namlulu roket sistemleri bağışlanacağını söyledi.

26 ÜLKEDEN DESTEK KARARI

Danimarka Savunma Bakanı Morten Bodskov yaptığı açıklamada, 26 Batılı ülkenin Ukrayna’nın Rusya’ya karşı askeri yeteneklerini artırmak için 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü verdiğini belirterek, Danimarka’nın Ukrayna’ya mali yardımını 113 milyon dolar daha artıracağını belirtti.

Bodskov, “Bu, Avrupa ve özgür dünyanın üzerine inşa edildiği değerlere karşı bir savaştır. Bugün Ukrayna’yı destekleme taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz” ifadelerini kullanarak, Ukrayna halkına seslenerek, “Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız” dedi.

Bodskov, Polonya, Slovakya ve Çekya savunma bakanlarının topçu sistemleri, mühimmat ve diğer askeri teçhizat üretimini Ukrayna’ya genişletmeye istekli olduklarının sinyallerini verdiğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ise, “Ortaklarımız finansmana ihtiyacımız olduğunu biliyorlar ve bizi finansal olarak desteklemeye hazır olduklarını dile getirdiler” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE: UKRAYNA’YA YARDIM ETME KONUSUNDAKİ İSTEĞİMİZ ARTIYOR

İngiltere Savunma Bakanı Wallace yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

“Ukrayna’ya yardım etme konusundaki isteğimiz daha da artıyor. Bu toplantıdan daha fazla taahhüt, daha fazla finansman, daha fazla eğitim sözü ve askeri yardım sözüyle çıktık. Hepsinin amacı Ukrayna’nın kazanmasına, egemenliğini savunmasına yardımcı olmak ve Putin’in emellerinin başarısız olmasını sağlamak için tasarlandı.

Bu son askeri destek dilimi, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus saldırganlığına ve ayrım gözetmeden kullandığı silahlara karşı savunmasına devam etmesini sağlayacaktır.

“Devam eden desteğimiz çok açık bir mesaj gönderiyor, İngiltere ve uluslararası toplum bu yasadışı savaşa karşı olmaya devam ediyor. Omuz omuza duracak ve Putin’in işgaline karşı savunmalarına yardımcı olmak için Ukrayna’ya askeri yardım sağlayacağız.”