Politika

Irak’ta gösteri yapma kararı alan siyasi güç sayısı 3’e çıktı

Irak’ta Koordinasyon Çerçevesi ve Sadr destekçilerinin ardından Irak Sivil ve Demokratik Güçleri de yarın gösteri yapma kararı aldığını duyurdu.
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Irak Irak Irak Sivil ve Demokratik Güçleri gösteri

ERBİL (K24)

Irak Sivil ve Demokratik Güçleri, yarın Bağdat bölgesindeki Firdevs Meydanı'nda bir gösteri düzenlemeye hazırlandıklarını açıkladı.

Irak medyası, gösterinin saat 18.00'de düzenleneceğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, yeni güç paylaşım siyaseti ve milislere karşı gösteri yapacak.

Öte yandan güvenlik güçlerinin Yeşil Bölge'nin ana yollarında yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve Yeşil Bölge'ye giden ana köprüyü kapattığı belirtildi.

Koordinasyon Çerçevesi ve Sadr Hareketi taraftarlarını yarın Bağdat’ta gösteri yapmaya çağırmıştı.

Koordinasyon Çerçevesi tarafından yapılan çağrıda, anayasa ve yasaları savunmak için yarın saat 17:00’de düzenlenecek gösteriye geniş katılımın beklendiği bildirilmişti.

Sadr Hareketi adına Twitter’da açıklamalarda bulunan ve ‘Liderin bakanı’ sıfatını kullanan Salih Muhammed el-Iraki hesabı, reform isteyenleri yarın meydanlarda gösteri yapmaya çağırmıştı.

Cuma günü saat 17:00’da tüm kentlerde meydanlara çıkılması çağrısı yapılan açıklamada, Irak Parlamentosu’nun feshedilmesi için yasa formlarının doldurulması istenmişti.

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