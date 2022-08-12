Politika

ABD Adalet Bakanı: Trump’ın evine yapılan baskını ben onayladım

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının eski ABD Başkanı Donald Trump’ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söyledi.
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ABD Adalet Bakanı Merrick Garland
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland
ABD ABD Donald Trump ev baskını FBI

HABER MERKEZİ

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Adalet Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, ülkede büyük tartışmalara neden olan Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine yapılan FBI baskınıyla ilgili ilk defa konuştu.

“Bu konuda arama emri çıkarılması kararını şahsen onayladım” diyen Garland, arama emrinin olası bir nedenin gerekli görülmesi üzerine federal bir mahkeme tarafından yetkilendirildiğini belirtti.

Garland, “Hem arama emri hem de FBI’nın aldığı malzeme listesinin kopyaları, arama sırasında olay yerinde bulunan eski Başkan'ın avukatına aynı gün verildi" şeklinde konuştu.

EL KONULAN BELGELER AÇIKLANACAK MI?

Kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Garland, Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida bölge mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, baskının yapıldığı günden bu yana, soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

TRUMP’IN EVİNE FBI BASKINI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmedi” ifadelerini paylaşmıştı.

Daha sonra ABD basınına yansıyan haberlerde, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin devam eden bir soruşturmayla ilgili olduğu açıklanmıştı.

Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Mar-a-Lago’dan 12 kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.

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