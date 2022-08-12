IAEA, BM ve ABD’den nükleer santral çağrısı: Derhal sonlandırın

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Mart ayından beri Rusya’nın kontrolünde olan Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santraline geçtiğimiz hafta düzenlenen saldırıda harici güç kaynağı sistemi hasar görmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Her türlü askeri personel ve askeri araç nükleer santral ve çevresinden çekilmeli. Nükleer santral, herhangi bir askeri operasyonun parçası olarak kullanılmamalıdır. Nükleer santral bölgesinin güvenliğini sağlamak için bölgenin askerden arındırılması için anlaşma sağlanmalı” dedi.

Gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini kaydeden Guterres, tüm taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

UKRAYNA VE RUSYA’YA UZMANLARIN İNCELEME YAPMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi, BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna oturumuna video konferans aracılığıyla katılarak, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yaşanan tehlikeli durumu vurguladı.

Grossi, nükleer santralin bağımsız uzmanlar tarafından incelenmesine acilen izin verilmesi gerektiğini, aksi takdirde bölgede çok ağır bir krizle karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.

Nükleer santral bölgesinde yaşananları endişe verici olarak değerlendiren Grossi, hem Rusya hem de Ukrayna’ya işbirliği çağrısında bulunarak, “En kısa zaman inceleme yapmamızın yolu açılmalıdır” dedi.

RUSYA SALDIRILARDAN UKRAYNA’YI SORUMLU TUTTU

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile Haziran ayında yapılması kararlaştırılan ziyaretin BM güvenlik yetkilileri tarafından iptal edildiğini söyledi.

Nebenzia, nükleer santral bölgesinde araştırma yapılması için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Rus temsilci nükleer santral bölgesindeki askeri saldırılarla ilgili Ukrayna’yı sorumlu tuttu, batı ülkelerini de “Ukrayna’nın yalanlarına ortak olup hayal görmekle” suçladı.

ABD: YAŞANANLARIN SORUMLUSU KOMŞUSUNU İŞGAL EDEN RUSYA

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Silah Kontrolü ve Güvenlik Müsteşarı Bonnie Jenkins de BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, şu hususlara dikkat çekti:

“Nükleer santral bölgesinde tüm yaşananlar, Rusya’nın komşusu Ukrayna'yı daha fazla işgal etme kararının bir başka trajik sonucudur. Rusya'nın geniş çaplı işgali bugüne kadar binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu. Rusya'yı bir kez daha Ukrayna'nın nükleer tesislerinde veya yakınındaki tüm askeri operasyonları durdurmaya çağırıyoruz. Rusya'nın nükleer tesisinin tam kontrolünü derhal Ukrayna'ya iade etmesini istiyoruz.”

ABD’nin Ukrayna halkını, komşu devletleri ve uluslararası toplumu tehlikeye atacak bir nükleer riske ilişkin endişeler taşıdığını belirten Jenkins, Rusya’ya yaptığı çağrıda, “Kanunsuz işgalinize son verip Ukrayna’dan askerlerinizi derhal çekin” dedi.

Ukrayna, Rusya'nın topçu saldırılarının Zaporijya 'daki nükleer enerji santralında üç radyasyon sensörünü tahrip ettiğini ve bir işçinin yaralandığını açıklamıştı. Ukrayna ve Rusya, nükleer santral bölgesindeki saldırılardan birbirlerini sorumlu tutmuştu.