Kupa 2’de 3’üncü eleme turu rövanş maçları tamamlandı: İşte sonuçlar
HABER MERKEZİ
Rövanş müsabakalarının ardından HJK Helsinki, Zürih, Fenerbahçe, Malmö, Olympiakos ve AEK Larnaca play-off turuna yükseldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
HJK Helsinki (Finlandiya) - Maribor (Slovenya): 1-0 (2-0)
Zürih (İsviçre) - Linfield (Kuzey İrlanda): 3-0 (2-0)
Slovacko (Çekya) – Fenerbahçe (Türkiye): 1-1 (0-3)
F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Malmö (İsveç): 2-2 (0-3)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-2 (Penaltılarda 3-4) (1-1)
Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2 (1-2)
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan 3’üncü eleme turu maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.
Karşılaşmaların 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacağı play-off'ta eşleşmeler şöyle:
Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)
KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Güney Kıbrıs)
Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye)
Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya)
HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)
Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)
Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)
Apollon (Güney Kıbrıs) - Olympiakos (Yunanistan)
Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)
Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya)