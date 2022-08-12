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Reuters'a konuşan ESA Başkanı Aschbacher, Avrupa’daki hava sıcaklığı ve orman yangınları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Aschbacher, "Bugünlerde enerji krizinden endişeleniyoruz, endişelenmekte de haklıyız. Ama iklim krizinin yanında bu çok ufak bir sorun. İklim değişikliğinin ekonomik hasarı enerji krizinden kat kat fazla olacak. Bu yüzden iklim kriziyle bir an önce mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

ESA Başkanı, "Durum iyi değil. Daha önce hiç tanık olmadığımız hava olayları görüyoruz" diyerek, uzaydan alınan görüntülere göre orman yangınlarının, sıcak hava dalgalarının, nehirlerin kurumasının ve yerkürenin ısınmasının iklim kriziyle ilişkili olduğuna dair bir şüphe kalmadığını söyledi.

“HAVANIN YANI SIRA YERYÜZÜ DE ISINIYOR”

Tek sorununun hava sıcaklıklarının yükselmesi olmadığını dile getiren Aschbacher, yeryüzünün de giderek ısındığını belirtti.

Aschbacher, ESA uydularının geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de 45 derece, Fransa'da 50 derece ve İspanya'da 60 derecelik yeryüzü sıcaklığı ölçtüğünü aktardı.

ESA Başkanı, "Tüm ekosistemimiz bilim insanlarının beklediğinden çok daha hızlı bir şekilde değişiyor. Kuraklıklara ve şiddetli fırtınalara tanık oluyoruz. Bunların tümü iklim krizinin etkileridir" diyerek, şunları söyledi:

"Kasırgalar da rüzgar hızı açısından eskisine göre çok daha güçlü, bu yüzden de daha çok hasara yol açıyor."

Aschbacher, hava paternlerinde her zaman dalgalanmalar yaşandığını, ancak böylesine hızlı değişimlerin normal olmadığını vurguladı.

Öte yandan Avrupa Uzay Ajansı Başkanı, bu yıl karşı karşıya olduğumuz hava uyarılarını dikkate almamanın dünyaya bedelinin milyarlarca dolar olacağını şu sözlerle ifade etti:

"İnsanlar bir yandan bu krizle baş edebileceğimizi düşünüyor, diğer taraftan da krizle mücadele etmenin maliyetinin çok yüksek olacağına inanıyor. Yaşadığımız hava olaylarının iklim krizi kaynaklı olduğuna dair hiçbir kuşkum yok."

HAVA SICAKLIĞI VE ORMAN YANGINLARI

Fransa'da bu yıl 57 bin 200 hektardan fazla bir alan orman yangınları sırasında yok oldu.

İspanya'da temmuz ayı, 1961'den bu yana ülkede yaşanan en sıcak ay olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin Utah eyaletindeki Büyük Tuz Gölü ve İtalya'daki Po Nehri'nde su seviyeleri rekor seviyede düştü.

İngiltere'de ise önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 37 santigrat dereceye yükselmesi bekleniyor. Ülkede sıcak havayla ilişkili bir ay içinde ikinci defa sağlık uyarısı verildi.