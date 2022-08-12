Ukrayna’dan tahıl yüküyle ayrılan gemi sayısı 14’e yükseldi

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Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'nin İstanbul'da imzalanmasının ardından sevkıyat sürüyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından iki tahıl yüklü geminin daha bu sabah ayrıldığını açıkladı. Buna göre Belize bandralı 3 bin 50 ton buğday taşıyan Sormosvky isimli gemi Çernomorsk’tan ayrılarak Tekirdağ’a doğru yola çıktı.

60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı Star Laura isimli diğer gemi ise İran’a gitmek üzere Yuzni’den hareket etti. Son iki gemiyle birlikte İstanbul'da varılan anlaşmanın ardından Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemi sayısı 14'e çıkmış oldu.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün de Ukrayna'dan üç tahıl yüklü geminin limanlardan harekete geçtiğini söylemişti.

Hulusi Akar, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Merkezdeki arkadaşlarımız, görevliler karşılıklı anlayış ve koordinasyon içerisinde söz konusu anlaşmanın başarılı, aksaksız bir şekilde yürümesi için gayret gösteriyor. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ukrayna limanlarından ilk gemi daha önce çıkmıştı, Lübnan'a doğru seyrine devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından üç gemi daha hareket etti. Bunlardan biri İngiltere, biri İrlanda, diğeri de Türkiye'de kalacak şekilde tahliye faaliyetine başladı. Daha önce burada Ukrayna'ya gitmek için bekleyen boş gemi de hareket etti. Ukrayna'ya gidecek ilk gemi olan bu gemi de bu sabah İstanbul'dan Ukrayna'ya doğru harekete geçti. Gemi Ukrayna’da yükleme yapıp dönecek. Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor.”