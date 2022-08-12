Politika

Norveç, Ukrayna ordusunu eğitmek için İngiltere’ye ekip gönderecek

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arrild Gram, Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik eğitim programına katılmak üzere İngiltere'ye ekip göndereceklerini bildirdi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Ukrayna Danimarka Norveç İngiltere Ben Wallace Eğitim

HABER MERKEZİ

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. 

Kopenhag-Ukrayna-2022 bağış konferansında konuşan Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arrild Gram, "Norveç, İngilizlerin Ukrayna ordusunu eğitme girişimine olumlu bakıyor. Diğer birçok ülke gibi biz de bu programa katılacağız ve kendi eğitmenlerimizi göndereceğiz" dedi.

Öte yandan aynı konferansta konuşan Danimarka Savunma Bakanı Morten Bedskov, Kiev’in askeri ihtiyaçları için toplamda 1,5 milyar eurodan fazla kaynak ayırma sözü verdiklerini belirtti.

İNGİLTERE: UKRAYNA'YA DAHA FAZLA GÜDÜMLÜ FÜZE VERECEĞİZ

İngiltere Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise, Ukrayna'ya daha fazla çoklu roket sistemi ve güdümlü füze sağlanacağı bildirilmişti.

Savunma Bakanı Ben Wallace'ın sözlerine atıfta bulunulan açıklamada, yeni askeri desteğin Ukrayna güçlerinin "Rus saldırganlığına ve uzun menzilli toplarının gelişigüzel kullanımına karşı savunmaya devam etmesine" olanak sağlayacağı kaydedilmişti.

Wallace, İngiltere ve uluslararası toplum bu "yasadışı savaşa" karşı olmaya devam ederek "Putin'in işgaline karşı savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya askeri yardım sağlayacaklarını" söylemişti.

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