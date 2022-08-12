Flaş iddia: Trump’ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı

HABER MERKEZİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinde geçtiğimiz günlerde FBI tarafından gerçekleştirilen aramanın yankıları sürüyor.

ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’un soruşturma hakkında bilgisi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın evine yapılan baskında gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığı duyuruldu.

Söz konusu kaynakların belgelerin içeriğine dair bilgi paylaşmadığı ve nükleer silahların ABD'ye ya da başka bir ülkeye ait olup olmadığına dair detay vermediği aktarıldı.

Ayrıca evde bu yönde belge bulunduğunun net olmadığı ifade edildi.

ABD ADALET BAKANI: ARAMA İŞLEMİNİ BİZZAT ONAYLADIM

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, evdeki aramanın Trump’ın görevi bırakırken Beyaz Saray’dan bazı belgeleri yasa dışı şekilde evine götürüp götürmediğine dair başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump’un evinde yapılan arama işlemini bizzat onayladığını ifade etmişti.

Garland ayrıca, arama işlemini Trump'ın kendisinin açıkladığını vurgulayarak arama izninin kamuyla paylaşılması gerektiğini belirtilmiş, söz konusu izin, ilerleyen saatlerde yayınlanmıştı.