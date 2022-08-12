Real Madrid’in başkanından Ronaldo’ya veto: 38 yaşında

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Manchester United'dan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun eski takımına dönebileceği iddia edilmişti.

Real Madrid'in Eintracht Frankfurt ile oynadığı UEFA Süper Kupa maçı için Helsinki'ye giden Florentino Perez kaldığı otelde taraftarlarla dikkat çekici bir diyalog yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir Real Madrid taraftarının Perez'e "Başkanım, Cristiano'yu alın" dediği duyuluyor.

75 yaşındaki futbol adamı ise bu talebe Ronaldo'nun ilerleyen yaşına dikkat çekerek “Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında” diye yanıt veriyor.

RONALDO İÇİN OPSİYONLAR AZALIYOR

Geçen yaz uzun aradan sonra Manchester United formasını tekrar sırtına geçiren Ronaldo bu kez İngiltere'de aradığını bulamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmek isteyen Ronaldo'nun adı Bayern Münih, Chelsea ve Sporting Lizbon ile anılmıştı.

Ancak bu kulüplerin hiçbiri Ronaldo için somut bir adım atmadı. Perez'in açıklamasıyla Real Madrid ihtimali de ortadan kalkmış gibi gözüküyor.