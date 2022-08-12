Rojava ve Suriye’nin kuzeyinde Türkiye karşıtı gösteriler düzenleniyor

HABER MERKEZİ

Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü açıklamasında Suriye ile istihbaratlar arası görüşmeni tekrar başladığını söylemişti.

Çavuşoğlu, “Bu görüşmelerde önemli konular ele alınıyor. Belgrad'da diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla kısa bir sohbetim oldu” diyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Teröristlerin temizlenmesi lazım. Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın gerekli olduğunu ve Türkiye olarak destek vereceğimizi her zaman söylüyoruz. Bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz destekleriz. Suriye topraklarında gözümüz yok. Ama Suriye'de birlik beraberlik olmazsa Suriye bölünebilir. Bunu engelleyebilmek için Suriye'de güçlü bir yönetim lazım. Onun dışında herhangi bir temas olmadı.”

Çavuşoğlu’nun açıklamasının ardından Şam rejimi karşıtı gruplar pek çok kentte protesto gösterileri düzenleyerek, Ankara aleyhine sloganlar attı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının da yer aldığı protestoların İdlib, Cerablus, Azez ve Bab kentlerinin yanı sıra Rojava’nın Afrin, Girêspî ve Serêkaniyê kentlerinde de başladığı bildirildi.

Protestocuların eylemlerin genişletilmesini ve Cuma namazının ardından halkın sokağa çıkmasını talep edeceği belirtildi.

Öte yandan Türk medyasında yer alan haberlere göre aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu belirtilen gruplar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçların geçişini engelledi.