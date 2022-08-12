Sadr’dan Koordinasyon Çerçevesi taraftarlarına mesaj

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün kendi destekçileri gibi gösteriye hazırlanan Koordinasyon Çerçevesi taraftarlarına yönelik bir mesaj yayımladı.

Kendisini “yeni lider Hüseyin” olarak adlandıran Mukteda es-Sadr, “Yolsuzluğun olduğu ve ülkede yayıldığı konusunda Koordinasyon Çerçevesi taraftarlarından farklı düşünmüyoruz, ancak liderliklerinden farklıyız” ifadelerini kullandı.

Koordinasyon Çerçevesi’nin kendilerini desteklememelerine şaşırdığını belirten Sadr, “Vatanı terör ve yolsuzluk yapanlardan kurtarma konusunda bizi desteklememelerine çok şaşırdım. Gösterileriniz, ülkenin onurunu zedeleyenler ve Irak'ı yıllardır gereksiz yere yöneten hükümetler için değil, reform yapmak için olsun. Bizim de istediğimiz gibi özgürlük, güvenli yaşam ve reform istemiyor musunuz?” dedi.

Koordinasyon Çerçevesi taraftarlarından gösterilerini barışçıl bir şekilde yapmalarını isteyen Sadr, “Irak, diğer tüm isim ve takma adlardan daha büyüktür. Dostluk elimizi liderlerine değil, Koordinasyon Çerçevesi’nin taraftarlarına uzatıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Irak’ta bugün 3 siyasi güç meydanlara iniyor.

Koordinasyon Çerçevesi ve Sadr destekçilerinin ardından Irak Sivil ve Demokratik Güçleri de bugün gösteri yapma kararı aldığını duyurmuştu.

Irak Sivil ve Demokratik Güçleri’nin, paylaşım siyaseti ve milislere karşı gösteri yapacağa belirtilmişti.