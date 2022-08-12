Politika

Ukrayna: 43 binden fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın başlangıcından bu yana toplam 43 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Ukrayna Rus ordusu Asker Donetsk

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatteki çatışmalara ve Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Rus ordusu, çoğunluğu Donetsk bölgesinde olmak üzere 200 askerini kaybetti.

Söz konusu açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-12 Ağustos döneminde Ukrayna'da toplam 43 bin 200 askerini kaybettiği belirtildi.

Bu dönemde Ruslara ait 233 uçak, 191 helikopter, 1849 tank, 4 bin 108 zırhlı araç, 975 top, 261 roketatar ve 136 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçlerinin 3 bin 21 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 778 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 185 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

RUSLAR, GORLIVKA-ZAYÇEVE İSTİKAMETİNDE KISMI BAŞARI ELDE ETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında da çatışmaların Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştığı bildirildi.

Açıklamada, tank, top ve uçaklarla saldırı gerçekleştiren Rus güçlerinin Gorlivka-Zayçeve istikametinde kısmi başarı elde ettiği aktarıldı.

SİVİL YAPILARA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ukrayna makamlarının bilgilerine göre Rus ordusuna karşı direniş sürerken Ruslar da bazı şehirlere füze saldırısı düzenledi.

Rus güçler son 24 saate Luhansk bölgesine 8 hava saldırısı yaptı.

Donetsk'e bağlı Kramatorsk'a Rus güçlerce 11 füze atıldı. Burada isabet alan 3 konut hasar görürken can kaybı olmadı. Kurahove'ye yapılan füze saldırısında ise ilk belirlemelere göre 2 Ukraynalı hayatını kaybettiği iddia edildi.

Dnipropetrovsk'a bağlı Marganeç kentine de yaklaşık 40 Grad füzesi atıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv