Sadr’ın temsilcisi: Bu devrimden geri dönüş yok

ERBİL (K24)

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine yüzlerce kişi cuma namazını başkent Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde eda etti.

Sadr'ın yaptığı çağrının ardından Yeşil Bölge çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şii liderin temsilcisi Seyyid Muhenned el-Musevi, Yeşil Bölge'de kılınan namazda cuma hutbesini okudu.

Musevi, "Göstericiler, gelecek dönemi şekillendirmek için sokağa çıktı. Liderimiz Sadr’ın dediği gibi tüm bileşenleri ve mezhepleriyle Iraklılar, bu devrimi zafere ulaştırmak için sorumluluk altındadır. Bu devrimden geri dönüş yok. Devrimciler, talepleri yerine gelene kadar eyleme devam edecekler. Bu ülkeyi Mukteda Sadr kurtaracak" ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümetlerine karşı olduklarını aktaran Musevi, "Sadr var oldukça hiç kimsenin koalisyon hükümeti kurup, halkın servetini paylaşamayacağını" iddia etti.

Sadr, destekçilerinin, saat 17.00’de de Bağdat ve güney kentlerindeki meydanlarda toplanmasını istedi. Şii lider, Necef ve Kerbela kentlerini bu eylemin de dışında tuttu.

SADR, KOORDİNASYON ÇERÇEVESİ TARAFTARLARINA SESLENDİ

Sadr’ın İran yanlısı Koordinasyon Çerçevesi de destekçilerini akşam saat 17.00’de Yeşil Bölge kapısı önünde toplayacak.

Koordinasyon Çerçevesi toplanma gerekçesini "meşruiyet ve anayasal düzeni savunmak" olarak açıkladı.

Sadr ise karşıt gösteri düzenleyecek gruba, "Gösterileriniz barışçıl olsun ve toplumsal güvenliği muhafaza edin" çağrısında bulundu.

Bağdat’ta toplanacak iki Şii tarafın karşı karşıya gelme endişesi söz konusu. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge’ye olası baskını önlemek için üst düzey önlemler aldı. Koordinasyon Çerçevesi taraftarlarının protesto yapacağı Yeşil Bölge kapıları ve çevresine beton bariyerler yerleştirildi.

Şii dini ve siyasi lider Sadr, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı.

Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine parlamentodan ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.