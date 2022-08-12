Sadr Hareketi ve Koordinasyon Çerçevesi taraftarları gösteri düzenliyor

BAĞDAT (K24)

Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, Irak’ın başkenti Bağdat ve diğer bazı kentlerde gösterilere başlarken, Sadr Hareketi’nin Bağdat ve diğer güney vilayetlerindeki gösterileri devam ediyor.

K24 muhabiri, Koordinasyon Çerçevesi taraftarlarının Bağdat’ta Cadiriye bölgesinde toplanarak Asma Köprü olarak bilinen 14 Temmuz Köprüsü’nün önüne geldiğini bildirdi.

Gösteriye Haşdi Şabi gruplarının yanı sıra bazı milletvekilleri ve Koordinasyon Çerçevesi’nin bazı liderleri de katıldı.

Günlerdir gösteriye hazırlanan Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, gösterilerde ‘Hayır, Hayır Darbeye’ sloganını kullanıyor.

Cadiriye bölgesi ile Yeşil Bölge’yi birbirine bağlayan Asma Köprü’de toplanan kalabalığın Yeşil Bölge’ye girmesi engellendi.

Geçtiğimiz hafta da gösteri yapan Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, aynı gösterilerini sonlandırmıştı.

Sadr Hareketi taraftarlarının da gösterileri sürüyor. Irak Parlamentosu ve Yeşil Bölge’nin bir kısmını terk eden Sadr yanlıları, Necef ve Kerbela dışındaki diğer güney vilayetlerinde de sokaklara çıktı.

Sadr Hareketi, parlamentonun feshedilip, erken seçimlere gidilmesini istiyor.