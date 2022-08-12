Politika

Sadr Hareketi ve Koordinasyon Çerçevesi taraftarları gösteri düzenliyor

Koordinasyon Çerçevesi taraftarlarının Bağdat’ta Cadiriye bölgesinde toplanarak Asma Köprü olarak bilinen 14 Temmuz Köprüsü’nün önüne geldiğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Koordinasyon Çerçevesi Sadr Hareketi Bağdat gösteri

BAĞDAT (K24)

Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, Irak’ın başkenti Bağdat ve diğer bazı kentlerde gösterilere başlarken, Sadr Hareketi’nin Bağdat ve diğer güney vilayetlerindeki gösterileri devam ediyor.

K24 muhabiri, Koordinasyon Çerçevesi taraftarlarının Bağdat’ta Cadiriye bölgesinde toplanarak Asma Köprü olarak bilinen 14 Temmuz Köprüsü’nün önüne geldiğini bildirdi.

Gösteriye Haşdi Şabi gruplarının yanı sıra bazı milletvekilleri ve Koordinasyon Çerçevesi’nin bazı liderleri de katıldı.

Günlerdir gösteriye hazırlanan Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, gösterilerde ‘Hayır, Hayır Darbeye’ sloganını kullanıyor.

Cadiriye bölgesi ile Yeşil Bölge’yi birbirine bağlayan Asma Köprü’de toplanan kalabalığın Yeşil Bölge’ye girmesi engellendi.

Geçtiğimiz hafta da gösteri yapan Koordinasyon Çerçevesi taraftarları, aynı gösterilerini sonlandırmıştı.

Sadr Hareketi taraftarlarının da gösterileri sürüyor. Irak Parlamentosu ve Yeşil Bölge’nin bir kısmını terk eden Sadr yanlıları, Necef ve Kerbela dışındaki diğer güney vilayetlerinde de sokaklara çıktı.

Sadr Hareketi, parlamentonun feshedilip, erken seçimlere gidilmesini istiyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv