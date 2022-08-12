Ünlü yazar Salman Rüşdi New York'ta saldırıya uğradı

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Yazdığı kitaplarla büyük protestolara maruz kalan ve ölüm tehditleri alan Salman Rüşdi saldırıya uğradı.

Olaya şahit olan Associated Press muhabirinin aktardığına göre izleyicilerden bir kişi, konferansın verildiği Chautauqua Enstitüsü'nde sahneye çıkıp Rüşdi'ye yumruk attı; ardından bıçakladı.

Rüşdi’nin sağlık durumu hakkında bir detay verilmedi.

Rüşdi, kurumun websitesine göre, "sürgündeki yazarlar ve sanatçılar için sığınma yeri olarak ve ifade özgürlüğü için bir ev olarak hizmet veren ABD" hakkında bir tartışmaya katılmak üzere Chautauqua Enstitüsü'ndeydi.

1989 yılında, İran’ın dini lideri Ayetullah Humeyni, Salman Rüşdi’yi "Şeytan Ayetleri"ni (1988) yazdığı için 'ölüm cezası'na çarptırmıştı. İran'daki bir vakıf da Rüşdi'nin öldürülmesi karşılığında 3 milyon doların üzerinde bir ödül teklif etmişti.

Salman Rüşdi 19 Haziran 1947 yılında Hindistan Bombay’da doğdu.

Yazarın Şeytan Ayetleri, Utanç, Geceyarısı Çocukları kitapları var.