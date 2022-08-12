Bolton’dan K24’e: ABD’nin İran’a karşı tutumu daha güçlü olmalı

WASHİNGTON (K24)

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington’un Tahran’a karşı tutumunun daha güçlü olması gerektiğini söyledi.

K24’e konuşan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ‘İran’ın faaliyetleri ve nükleer programıyla ilgili sorunun, İran’da yeni bir yönetim gelene kadar çözülmeyeceğini’ belirtti.

İran yönetiminin ülkeye uygulanan ambargoların kaldırılmasını istediklerini kaydeden Bolton, İran’ın atom takibiyle ilgili hiçbir stratejik karar vermediğini bildirdi.

İran’ın nükleer ilerlemeyi durdurması gerektiğini söyleyen Bolton, “İran sadece nükleer programıyla değil, ‘teröre desteğiyle’ de büyük bir tehdit. Washington’un İran’a yönelik tutumu daha güçlü olmalı” dedi.

Trump döneminde ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin doğru bir şey olduğunu savunan Bolton, ABD’nin İran’da rejim değişikliğine odaklanmadığını kaydederek, “ ABD, İran’da rejim değişikliğine odaklanmalıydı. İran’da yeni bir yönetim başa gelene kadar sorun çözülmez. Ayetullahların değil, halkın temsilciliğini yapacak bir hükümet” ifadelerini kullandı.

73 yaşındaki Bolton, avukat ve diplomat olup, 2005-2006 yıllarında ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği’ni yapmıştı. 2018-2019 yıllarında ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapmıştı.