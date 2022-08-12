Yaşam

Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

Karadağ'da silahlı saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 6 kişi yaralandı.
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dünya karadağ silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Karadağ'da silahlı saldırganın etrafa ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya 36 kilometre uzaklıkta bulunan Cetinje kentinde aile içinde yaşanan tartışmanın ardından sokağa çıkan bir kişi aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiye rastgele ateş açtı.

Saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 1'i polis 6 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ü Centinje'deki bir hastaneye götürülürken, ağır yaralı 2 kişi ise Podgorica'daki bir klinik merkezine sevk edildi.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Çevreye rastgele ateş açan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Saldırının meydana geldiği bölge polis tarafından kapatılırken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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