Avrupa'daki orman yangınları en yoğun seviyeye ulaştı

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Avrupa Birliğinin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, özellikle Fransa, İspanya ve Portekiz üzerinde yoğun karbon salımı kaydetti.

Uydu görüntülerinde özellikle son günlerde Fransa'nın güneybatısında çıkan yangın nedeniyle yayılan dumanların yoğunluğu dikkati çekti.

Copernicus Atmosfer İzleme Servisinin (CAMS) raporuna göre, Küresel Yangın Asimilasyon Sistemi verilerinde kayıtların tutulduğu 2003'ten beri en yüksek karbon salımı seviyesi Fransa'da haziran-ağustos döneminde yangınların devam ettiği bölgede kaydedildi.

Rapora göre, ağustostaki sıcak hava dalgasında güneybatı Fransa'da yangınlarda 7 bin hektarlık orman kül oldu.

CAMS baş bilim insanı Mark Parrington, Fransa'nın yanı sıra İber Yarımadası'nda da sıcak hava koşullarının artırdığı yangınların rekor seviyede emisyona yol açtığını bildirdi.

Parrington, "Güney Avrupa'da geniş alanlar için öngörülen aşırı yangın tehlikesi seviyesi, herhangi bir yangının büyüklüğü ve yoğunluğunun çok yüksek artış gösterebileceğine işaret ediyor. Emisyon tahminlerimizde ve hava kalitesinde de bunu gözlemliyoruz" ifadesini kullandı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF), 2022'nin küresel anlamda yangınların yol açtığı karbon emisyonu tahmini bakımından şu ana kadar en yoğun 4'üncü yıl olduğunu açıklamıştı.

Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde bu yaz çok sayıda yangında geniş orman alanları tahrip oldu. Özellikle Avrupa'nın güneyinde ve batısında birçok bölge "yüksek yangın tehlikesi", bazı bölgeler de "çok yüksek yangın tehlikesi" altında bulunuyor.

Bu yaz görülen ve yangınları artıran sıcak hava dalgası aynı zamanda kıtada kuraklığa da yol açıyor. Avrupa genelinde birçok ülkede çok sayıda akarsu yatağının kuruduğu, göllerde ve barajlarda su seviyesinin çok düştüğü ve bazı bölgelerde su kıtlığı yaşandığı belirtiliyor.