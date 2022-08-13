FBI Trump'ın evinden 'çok gizli' damgalı belgelere el koydu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine yapılan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) baskınının mahkeme kayıtları yayımlandı.

Bir haftadır ülke gündemine damga vuran olayla ilgili federal yargıç, Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine bugün arama emri dahil diğer mahkeme kayıtlarını kamuya açıkladı.

11 SET "ÇOK GİZLİ" MÜHÜRLÜ BELGE EL KONULDU

Mahkeme kayıtlarında, FBI ajanlarının Trump’ın evindeki aramadan sonra 11 set “çok gizli” mühürlü belgeye el koydukları görüldü.

Yayımlanan arama emrinin detaylarında ise federal ajanların, Casusluk Yasası kapsamında savunma bilgilerinin toplanması, iletilmesi veya kaybedilmesini içeren üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verildi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland de dün bu konuda ilk defa açıklama yaparak, FBI ajanlarının Trump’ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Trump da bu sabah yaptığı açıklamada, arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmişti.